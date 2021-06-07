Çiğli Belediyesi 2020 yılında gelirlerini yüzde 22 artırdı
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Çiğli Belediyesi 2020 yılında gelirlerini yüzde 22 artırdı

Çiğli Belediyesi 2020 yılında gelirlerini yüzde 22 artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çiğli Belediyesi, zorlu pandemi döneminde hayata geçirdiği hizmet ve sosyal destek çalışmalarına rağmen 2020 yılı bütçesini bir önceki yıla nazaran yüzde 22 artırarak 218 milyon 666 bin TL net gelir elde etti.

Çiğli Belediyesi, zorlu pandemi döneminde hayata geçirdiği hizmet ve sosyal destek çalışmalarına rağmen 2020 yılı bütçesini bir önceki yıla nazaran yüzde 22 artırarak 218 milyon 666 bin TL net gelir elde etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün mali disiplin kararları meyvelerini vermeye başladı. Çiğli Belediyesi, pandemi döneminde toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiği hizmet ve sosyal destek harcamalarına rağmen 2019 yılında 179 milyon 932 bin TL olan net gelirini yüzde 22 artırarak 2020 yılında 218 milyon 666 bin TL'ye yükseltti.

Başkan Gümrükçü: "Hem hizmet hem tasarruf ediyoruz

Doğru mali planlamanın hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdığını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken her anlamda şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceğimizin sözünü verdik. Bu doğrultuda ilk iş olarak bütçemizi iyileştirecek önemli tasarruf kararları aldık ve bu kararları kamuoyu ve kent paydaşlarımızla paylaştık. Tam da bu süreçte tüm dünyada sağlık ve ekonomik açıdan büyük zararlara yol açan Covid-19 salgını ortaya çıktı. Çiğli Belediyesi olarak, pandemi döneminde temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra toplum sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbiri aldık. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. Esnaflarımıza ayni ve nakdi desteklerde bulunduk. Bu zorlu süreçte ekonomik anlamda aldığımız kararlara bağlı hareket ederek hizmetten kısmadan gelirlerimizi bir önceki yıla nazaran yüzde 22 oranında artırdık. Mevcut malı disiplinle belediyemizin her bir kuruşunu kentimizin geleceği için harcamaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi 2020 yılında gelirlerini yüzde 22 artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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