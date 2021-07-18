Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den gıda şirketindeki eyleme ilişkin açıklama Açıklaması
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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den gıda şirketindeki eyleme ilişkin açıklama Açıklaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den gıda şirketindeki eyleme ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediyeye bağlı Çiğli Gıda Şirketine ait iş yerinde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grubun eylemiyle ilgili açıklama yaparak "Her kuruşun hesabını yaparak yönetmeye çalışıyoruz.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediyeye bağlı Çiğli Gıda Şirketine ait iş yerinde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grubun eylemiyle ilgili açıklama yaparak "Her kuruşun hesabını yaparak yönetmeye çalışıyoruz. Ben emekçi arkadaşlarımı mağdur etmem ama onların da Çiğli halkını mağdur etme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan Akvaryum Kafe Restoranı için çalışanlara kısa çalışma ödeneğinden yararlanarak maaşlarının tamamının ödendiği ifade edildi.

14 Temmuz'da yetkisi olmayan sendika yönetiminin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde çalışmayan şirketten zam farkı ve ikramiye talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, restoranın mali durumunun bu talebi karşılayamadığı için herhangi bir ödeme yapılamayacağının sendika yönetimine bildirildiği kaydedildi.

Şirket çalışanlarının hukuksuz bir eyleme yönlendirildiğinin savunulduğu açıklamada restoran girişine sandalyelerle bariyer kurularak vatandaşların içeri alınmadığı, emniyet güçlerinin uyarısına rağmen eylemin 3 gün sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çiğli halkına hizmet eden sosyal tesis, çalışanlar tarafından hukuksuz şekilde gasp edilmiş duruma gelmiştir. Şirket mali açıdan büyük zarara uğratılmıştır. Tüm bu süreçler Çiğli Gıda Şirketinin, çalışanların iş akdini fesih etmesine mecbur kılmıştır. Ancak DİSK Bölge Temsilciliği ile görüşmeler devam etmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Biz Çiğli halkının vergileri ile bu kenti yönetiyoruz. Her kuruşun hesabını yaparak yönetmeye çalışıyoruz. Ben emekçi arkadaşlarımı da mağdur etmem ama onların da Çiğli halkını mağdur etme hakkı yok. Sorunun çözümü için belediye başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizden oluşan bir komisyon kurduk. İşçilerle görüşmeler devam ediyor. Kamuoyuna yanıltıcı bilgiler vererek algı yürütmeye çalışanları dikkate almayın. Sendika temsilcisi olmadığı halde kendini temsilci olarak tanıtan ve basına demeç veren birkaç provokatör istediği sonuca ulaşamayacak. Bütün baskılara rağmen eyleme sınırlı sayıda işçimiz katılmıştır. Bu provokatörlerin halkı da emekçiyi de mağdur etmesine asla izin vermem. Benim bir görevim de bu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den gıda şirketindeki eyleme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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