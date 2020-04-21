Çiğli Atatürk Mahallesinde köşe bucak temizlik Çiğli Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Kent; Gülümseyen Çiğli" sloganıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Kent; Gülümseyen Çiğli" sloganıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü temizlik ekipleriyle birlikte bu kez Atatürk Mahallesini pırıl pırıl yaptı.

Çiğli Belediyesi tarafından her pazartesi bir mahallede yapılan kapsamlı temizlik çalışması aksamadan devam ediyor. Mahalle halkı, muhtarlar ve temizlik ekiplerine her pazartesi eşlik eden Başkan Utku Gümrükçü, "Hep birlikte temizlersek, kentimize sahip çıkarız" diyerek temizlik çalışmasını bu hafta Atatürk Mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahallede sabah temizliği

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda maskesini ve eldivenlerini de takan Başkan Gümrükçü, sabahın erken saatlerinde Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba, meclis üyeleri ve personellerle birlikte mahallenin cadde, sokak, yeşil alan ve boş alanlarında detaylı temizlik gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları kapsamında ekipler çöpleri topladı, molozlar araçlara yüklendi, kosa ve ot biçme çalışmaları yapıldı, temizlik araçları da sokakları yıkayarak süpürdü.

"Her hafta farklı bir mahalle"

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının Çiğli halkı tarafından benimsendiğini belirten Başkan Gümrükçü, "Covid-19 virüsüyle mücadele ettiğimiz bu dönemde çevremizi temizlemeye devam ediyoruz. Her pazartesi farklı bir mahalledeyiz. Bu hafta Atatürk Mahallesindeydik. Süpürge araçlarımız, sokakları ve caddeleri dip bucak süpürdü. Park ve bahçeler ile otlak alanlarda kosa temizliği yaptık. Moloz araçlarımızın giremediği atıl durumdaki arazilere dökülmüş molozları çuvallara doldurarak topladık. Halkımızın sağlığı ve geleceği için çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA