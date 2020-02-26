Çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı
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Çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan yardım görevlilerini, belediye ekipleri kurtardı.

26.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:05
Çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı

'nın ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan yardım görevlilerini, belediye ekipleri kurtardı.

Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pütürge ilçesine bağlı mahallelere yardım malzemesi götüren Pütürge Kaymakamlığı personellerini taşıyan araç, yoğun kar ve çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardı, yolu da ulaşıma açtı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çığla kapanan yolda mahsur kalan yardım ekibi kurtarıldı
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