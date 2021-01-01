Çiğköftecide 29 şişe sahte içki ele geçti

BURSA'da yılbaşı öncesi kovalamacayla durdurulan otomobilde 10 şişe sahte içki bulundu. Otomobil sürücüsü O.C.'nin (23) ifadesinden yola çıkan polis, baskın düzenlediği çiğköftecide de 29 şişe sahte içki ele geçirdi. Sürücü ile çiğköftecideki 3 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, 2020'nin son saatlerinde, sahte içki sattığı belirlenen O.C.'nin otomobiliyle Sanayi Caddesi'nde beklediği ihbarını aldı. Ekipler hemen harekete geçti. Polisin geldiğini gören O.C., otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde10 şişe sahte içki ele geçirildi.

SAHTE İÇKİLERİ ÇİĞKÖFTECİDEN ALMIŞGözaltına alınan O.C., ifadesinde sahte içkileri İstiklal Mahallesi Yeşilova Caddesi'ndeki çiğköfteciden aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, çiğköfteciye baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 29 şişe sahte içki ele geçirildi. Baskında, çiğköfteci Ö.B. (22) ile içkilerin saklandığı yerde yakalanan Ö.G. (24) ve S.A. (21) gözaltına alındı.

4 şüpheli, işlemlerinin ardından Merinos Polis Merkez Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN