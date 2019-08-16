Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

Niğde'de çiğköfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

16.08.2019 16:37
Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

Niğde'de çiğköfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay; Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut sokakta bir çiğköfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğköfte yoğurma makinesinin çalıştığı esnada içerisine düşen C.M.A. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.