Çığın Otoyola Düştüğü Anı, Sürücüler Görüntüledi

– ABD'de bir otoyola düyen çığ, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyon'undan geçen I-70 karayolunda trafikteki sürücülerin tarafından kayda alınan görüntülerde çığın düşme anı kameralara yansıdı. Çığı fark eden sürücülerin durmaları ve alandan uzaklaşmaları, büyük bir faciayı önledi.

Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC), düşen çığ sonucu trafiğin etkilenmediğini açıkladı.

Kaynak: DHA