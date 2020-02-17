Çığın kapattığı Şemdinli- Yüksekova karayolu ulaşıma açıldı
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Çığın kapattığı Şemdinli- Yüksekova karayolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ'de, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Şemdinli- Yüksekova karayolu, karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden açıldı.

17.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:29
Çığın kapattığı Şemdinli- Yüksekova karayolu ulaşıma açıldı

'de, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Şemdinli- karayolu, karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden açıldı.

ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şemdinli- Yüksekova karayolunun Şapatan geçidinde saat 15.00 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan yol, jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine gelen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
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