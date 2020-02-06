Çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor
Bölgedeki karlı dağlar Bahçesaray yolundaki Narlıca Mahallesinde bekletilen ekipler VAN - Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki karlı dağlar
Bahçesaray yolundaki Narlıca Mahallesinde bekletilen ekipler
VAN - Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor. Yukarınarlıca Mahallesi'nde güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin verilmiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.