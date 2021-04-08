Ciğerciler Derneği, Turizm Bakanı Ersoy'u "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Kırkpınar Güreşlerine davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Kırkpınar Güreşlerine davet etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tava ciğerini anlatmak üzere bir televizyon programı yayınına katılan Dinar, aynı kanalda programa katılan Bakan Ersoy'la sohbet etme imkanı buldu.

Dinar, Bakan Ersoy'a Kırkpınar Güreşlerinin davet simgesi "kırmızı dipli mum" armağan etti ve 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etti.

Ersoy davet için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran