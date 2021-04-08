Ciğerciler Derneği, Turizm Bakanı Ersoy'u "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ciğerciler Derneği, Turizm Bakanı Ersoy'u "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti

Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Spor
Ciğerciler Derneği, Turizm Bakanı Ersoy'u 'kırmızı dipli mumla' Kırkpınar'a davet etti

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Kırkpınar Güreşlerine davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Kırkpınar Güreşlerine davet etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tava ciğerini anlatmak üzere bir televizyon programı yayınına katılan Dinar, aynı kanalda programa katılan Bakan Ersoy'la sohbet etme imkanı buldu.

Dinar, Bakan Ersoy'a Kırkpınar Güreşlerinin davet simgesi "kırmızı dipli mum" armağan etti ve 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etti.

Ersoy davet için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Haydar Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ciğerciler Derneği, Turizm Bakanı Ersoy'u "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:41:25. #1.16#
title