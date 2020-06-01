Ciğerciler davul zurna eşliğinde dükkanlarını açtılar
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Ciğerciler davul zurna eşliğinde dükkanlarını açtılar

Ciğerciler davul zurna eşliğinde dükkanlarını açtılar Şanlıurfa'da ciğerciler davul zurna eşliğinde müşteri aldı Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri alamayan ciğerciler, iş yerlerini davul ve zurna eşliğinde açtı.

01.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:32

Ciğerciler davul zurna eşliğinde dükkanlarını açtılar

Şanlıurfa'da ciğerciler davul zurna eşliğinde müşteri aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri alamayan ciğerciler, iş yerlerini davul ve zurna eşliğinde açtı.

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır sadece paket servisi yapıp içeriye müşteri alamayan ciğerciler, normalleşme sürecini büyük bir sevinçle karşıladı. Karaköprü ilçesinde lokanta işleten bir esnaf, davul ve zurna eşliğinde ciğer kebabı yapıp müşterilerini içeri aldı. Bahçeye kurduğu masada ciğerleri doğrayan ciğerci ustası, ciğerleri 10 davul eşliğinde şişe sapladı. Ciğerleri ocakta pişiren usta, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte içeride ağırladığı müşterilerine servis etti.

Yaklaşık 3 aydır bir pandemi dönemi yaşadıklarını söyleyen ciğerci ustası, "Sadece gel al şeklinde paket servisi yapabiliyorduk. Şimdi müşterilerimize kavuştu. Onları sevinç ve coşkuyla karşılamak istedik. Biz de böyle bir şey yaptık. Zaten Ramazan ayı boyunca müşterilerimiz buraya gelemiyordu. Sadece biz bir tondan fazla ciğer tükettik. Şimdi müşterilerimizin gelip burada lezzeti tatmalarını istiyoruz. Burada bir bayram havası yaşıyoruz" diye konuştu.

Ciğerciler davul zurna eşliğinde dükkanlarını açtılar

Kaynak: İHA

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