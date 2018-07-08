Ciğercide Kırkpınar Sergisi - Edirne

Edirne'de, bir ciğerci dükkanında müşteriler ciğerlerini yerken aynı zaman ciğer kokusu arasında Kırkpınar'ın simgelerinden oluşan sergiyi geziyor. Sergiye ilgi gösteren ziyaretçiler Kırkpınar'a özgü öğeleri incelerken bol bol da fotoğraf çekiliyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesi işletmesine Kırkpınar'a özgü objelerden oluşan bir sergi açtı.

Kırkpınar'ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu ve 650 yılı aşkın bir süredir aralıksız yapıldığını belirten Dinar, Kırkpınar'a ait ögelerin hem Edirneliler hem de kente gelen misafirler tarafından tanınması için bu tarz sergilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

İşletmesine, kispet, davul, zurna ve ağa tespihi gibi Kırkpınar'a özgü ögelerle donatan Dinar, geleneksel hale getirdikleri Kırkpınar sergisine ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini belirtti.

"Kırkpınar, Edirne'nin düğünü"

Kırkpınar'ı "Edirne'nin düğünü" olarak niteleyen Dinar, şöyle konuştu:

"Edirne'nin düğünü dediğimiz 650 yılı aşkın süredir devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. Dünyanın en büyük organizasyonu, en büyük yağlı güreşleri başlıyor. Biz esnaflar da kentimize gelecek ziyaretçilere hazırlanıyoruz. Çünkü Edirne'ye on binlerce kişi gelecek Kırkpınar boyunca.Güreş severler dünyanın her yerinde yola çıktı, Edirne'ye gelmeye başladı. Biz de esnaflar olarak mekanlarımızda Kırkpınar'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Biz de bir Kırkpınar sergisi açtık. İnsanlar yemeklerini yerken Kırkpınar'da neler oluyor, ne gibi öğeler var, neler kullanılıyor bunları göstermek istedik. Davulundan kispetine, ağa kıyafetinden yağ ibriğine kadar tüm objeleri sergiliyoruz. Gelenler Kırkpınar'ı merak ediyorlar. Onlar gezip görüyorlar ve biraz da olsa Kırkpınar'ın değerlerini bilme fırsatı yakalıyorlar. İnsanların dikkatini ve ilgisini çekiyor. Sergiye olan ilgiden memnunuz. Sergideki objeleri inceliyorlar, fotoğraflarını çekip aynı zamanda özçekim yapıyorlar."

Dinar, Kırkpınar'ın sadece sportif değil büyük bir kültürel değer olduğunu da belirterek Edirneli esnaflar olarak Kırkpınar'a hazır olduklarını kaydetti.