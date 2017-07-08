Ciğer Yiyenler, Kırkpınar Sergisini de Dolaşıyor

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 656. Tarihi Kırkpınar Kültür Etkinlikleri Haftası öncesinde iş yerine Kırkpınar'a özgü objelerden oluşan bir sergi açtı.



Ciğer yemeye gelen vatandaşlar, kıspet, yağ ibriği, davul, zurna, ağa tespihi ve kıyafetinin yer aldığı sergiyi de dolaşıyor.



Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu ve 656 yıldır devam ettiğini söyledi.



Kırkpınar'a ait ögelerin hem Edirneliler hem de kente gelen misafirler tarafından tanınması için bu tarz sergilere ihtiyaç olduğunu aktaran Dinar, şunları kaydetti:



"6 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz sergimizi ziyaretçilerimizin izlenimine bu yıl da sunduk. Kırkpınar, Edirne ve Türkiye için dünyaca bilinen bir festival. Herkesi Edirne'ye davet ediyoruz. Kırkpınar'ın dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Tabii esnafın can suyu olan Kırkpınar çok yakında başlıyor. Biz de esnaf olarak Edirne'ye gelen ziyaretçilerimize Kırkpınar'ı ve Kırkpınar'a ait ögeleri göstermek için böyle bir sergi açtık. Bunu geleneksel olarak bunu yapıyoruz. Sergimizde kıspet, ağa tespihi, ağa kıyafeti, zurna, davul ve yağ ibriği gibi malzemelerimiz var."



Dinar, Kırkpınar'ı en iyi şekilde tanıtmak için çalıştıklarını ifade etti.



Kırkpınar için sadece Edirne Belediyesinin değil herkesin bir şeyler yapması gerektiğini vurgulayan Dinar, "Tüm esnafımıza ve Edirneli vatandaşlarımıza evleri ve iş yerlerine Kırkpınar'a ait bir öğe asmasını öneriyorum. Bu yıla özel 50 bin tane de Kırkpınar araba parfümü hazırlattık. Bunları da gelen ziyaretçilerimize hediye edeceğiz." diye konuştu.