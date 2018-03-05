Çiğdem Özer, Dedesi Aşık Veysel'in Sazını Çaldı

DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Çiğdem Özer (41), Sivas'taki Ozanlar Müzesi'ni ziyaret ederek, dedesine ait sazı çaldı. Ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Çiğdem Özer, bağlama ustası Şentürk İyidoğan tarafından Sivas'ta açılan Ozanlar Müzesi'ni ziyaret etti. Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer'in kızı olan Çiğdem Özer, ziyarette dedesinin büstünün de yer aldığı müzeyi gezdi. Müzede, Aşık Veysel'e ait sazı da çalan Özer, bağlama ustası İyidoğan'dan dedesinin türkülerini dinledi.

Ozanlar Müzesi'ni gezerken, duygulandığını söyleyen Çiğdem Özer, şöyle konuştu:

"Şentürk Usta, hayalini gerçekleştirmiş. Genç kuşaklara da iletebileceğimiz burada birbirinden ayrı inanılmaz güzelliklerin olduğu müzede dedem Aşık Veysel de var. Neşet Ertaş da var. Yakın dönemden yine Aşık Mahsuni Şerif de var. Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu var. Müthiş güzel duygular hissediyorum. Hepsi birbirinden değerli ve yüzyılda bir gelecek ozanlar. Biliyorsunuz artık kolay ozan yetişmiyor eskiden, dedemin zamanında Konya'nın buğdayı Amasya'nın elması, Malatya'nın kayısısı ne kadar meşhursa Sivas'ta aşığı bol bir yer. Aynı zamanda Şentürk Ney bronz heykellerini yaptırmış. Dedemin sazını hediye etmişler Şentürk Bey'e, dolayısıyla onu görmüş oldum. Bunlar manevi olarak insanı mutlu eden şeyler. Annemin babası olduğu için hep Aşık Veysel konuşulurdu, saz çalınırdı türkü söylenirdi. Ama şimdi teknoloji o kadar ilerliyor ki artık insanlar türkü dinlemiyor hale geliyor ya da değerlerinden uzaklaşıp, teknolojiyle daha bambaşka bir yere gidiyor dünya. Dolayısıyla benim burada hissettiklerimi belki çocuklarımızın çocukları aynı duyguyla hissetmeyecek. Bu kadar güzel insanları bir araya toplayıp, gelecek nesillere birazcık olsun katkı sunmak için Şentürk Bey'in yaptığı çok özel ve güzel bir kültür hizmeti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." Bağlama ustası Şentürk İyidoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Veysel Baba'nın tüm sülalesi benim için kutsaldır. Çiğdem hanımın buraya gelmesi çok büyük keyiftir, çok büyük gururdur benim için" dedi. - Sivas