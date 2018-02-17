Çiğdem Karaaslan Omü'lülerle Kahvaltıda Buluştu

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyinin düzenlediği kahvaltı programında üniversitenin yerli ve uluslararası öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektörlük Yemekhanesindeki kahvaltı programın açılışında ilk konuşmayı Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul yaptı. Oğul, "Bizler öğrenciler olarak şuna inanıyoruz: Üniversiteler şehirlerin kalbi, milletlerin geleceğe atılan adımları ve ülkelerin dinamizmidir. Bizler de gençlik olarak bu uğurda çalışmaya her zaman hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.

"Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na vurgu yaparak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği adına bugün sınırlarımızın ötesinde kurulmak istenen terör devletine engel olmak için hayatlarını ortaya koyan nice gençlerimiz ve askerlerimiz mücadele vermekteler. Onları sevgi ve minnetle selamlıyoruz; Allah yar ve yardımcıları olsun. Aziz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece de bütün bunların sonunda inşallah galip olarak çıkacağız ve dünyanın mazlum ve mağdur milletlerinin ümidi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu başarılarımızı daha yukarı taşıyacağız"

Konuşmasına, OMÜ'nün gelişimini güçlü ve ciddi bir şekilde sürdürdüğünün altını çizerek devam eden Rektör Bilgiç, "Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilk bine giren üniversitelerden biri olduk. Yine üniversitemiz dünyanın yaklaşık 104 ülkesinden kendine öğrenci çekiyor ve yabancı uyruklu bu öğrencilerimizin sayısı 3800'ü geçmiş durumda. İşte OMÜ bu çalışmalarının ve hizmetlerinin karşılığında da Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin değerlendirmesi sonucunda 'eğitim ihracatı' kategorisinde Türkiye'deki üniversiteler arasında 2.'lik ödülünü aldı. İnşallah bu başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağız; hem bilgi üretiminde hem de eğitim ve insan kaynakları konusunda" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti hain darbe teşebbüsünün karşısında durdu"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise OMÜ'nün yaklaşık yarım asırlık somutlaşmış tecrübesiyle kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak bilimsel alt yapısı ve öğrenci-akademisyen kalitesiyle OMÜ'lü olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Konuşmasında Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çeken Çiğdem Karaaslan, birlik ve beraberlikle bunun üstesinden geleceklerini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine de atıfta bulunan Karaaslan devamında şöyle konuştu: "Artık maalesef küçücük çocuklar dahil bu ülkede darbe görmeyen hiçbir nesil kalmadı. Hepimiz gördük. Ben şöyle yorumluyorum bazen: Aynı acının böyle nesiller boyu aktarımı sanki. Ama inşallah bu son olacak. Çünkü ilk kez bir darbe Türkiye'yi geri götürmedi. Çünkü ilk kez bir hain plan işlemedi. İlk kez bir millet bu hain teşebbüsün karşısında durdu ve bu bizim ülke olarak -bırakın kaybettirmeyi- birlikte olmaktan nasıl bir güç aldığımızı hatırlatarak farklı bir noktaya taşıdı."

"Üniversitemizden çok güzel haberler alıyoruz"

Üniversite-sektör-şehir iş birliği konusunda Rektör Bilgiç'in samimi ve sıkı çalışmasını takdir ettiklerini vurgulayan Çiğdem Karaaslan, Samsun'un bu anlamda bir laboratuvar olduğunu ifade ederken, "Üniversitemiz bütün bölümleri açısından bu iş birliği ve paydaşlığı mümkün kılıyor. Bu hususta her türlü desteği vermeye hazırız, şehir ve üniversite iş birliğinin daha da güçleneceği bir dönem hayal ediyoruz. Üniversiteden çok güzel haberler alıyoruz. Eğitim ihracatında ODTÜ'den sonra ikinci olmamız bizleri gururlandırdı. İnşallah birinci olacağız" şeklinde konuştu.

Kahvaltı programının ardından Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç; öğrenciler ve protokolle birlikte Rektörlük binasının önünde günün anısını yaşatacak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Şehit ailesinin acısını paylaştılar"

Protokol daha sonra öğrencilerle birlikte aynı otobüsle hareket ederek Afrin'de şehit düşen Samsunlu şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın kent merkezindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak onların acısını paylaştı.

Programa ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve AK Parti Samsun il yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN