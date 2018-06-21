Çiğdem Karaaslan'dan Muhalefete 'Terör' Tepkisi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, muhalefete, "Terörün varlığından rahatsızlık duymayanlar neden bu ülkede siyaset yapıyor?" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bayrak Tepe'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Tomruk Kafe Restoran'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye ve seçim gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Karaaslan, yürütülen terör operasyonları ve muhalefet hakkında da önemli bilgiler verdi.

Programın açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Erken seçim kararı alındığı günden bu yana çalışmalarımızı tüm hızıyla sürüyor. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte çok motivasyonu yüksek bir çalışma halindeyiz. Çalışmalarımızın zirvesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a gelmesiyle oldu. 1 hafta önce çalışmalarımızı başlattık. Meydanı tıklım tıklım dolduran bütün halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu teveccühün 24 Haziran'da seçimlere de yansıyacağını ümit ediyorum" dedi.

"Teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz"

Terörle mücadelede çok büyük bir aşama kaydettiklerine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'nin son dönemdeki en büyük farklılığı, belki de eskiden bir işi başlı başına iyi yapabilmeye kanalize olan ve elinden gelen tüm çabayı gösteren bir ülke olan Türkiye'den şu anda dünya meseleleri konusunda öncü rol üstlenen, terörle hiç olmadığı kadar bir mücadele ve taarruza giren, aynı zamanda ülkesini seçime götüren, diğer taraftan çok büyük mega projelerle kalkınma hamlelerini hayata geçiren yani bütün bunları aynı zaman dilimi içerisinde yapabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu, büyük bir öz güven ve güçle oluyor. Bunların hepsini yapması kolay iş değil. Türkiye'nin belli dönemleri var. Bir dönemde kalkınmayla alakalı büyük hamlelere girişmiş, belli dönemlerde hep seçimlerle gündemini geçirmiş, belli dönemler terörle mücadeleye adanmış. Dolayısıyla biz şu anda bunların hepsini aynı anda yapıyoruz ve hamd olsun büyük bir başarıyla da götürüyoruz. Sınırlarımızda vatan evlatlarımız ve Mehmetçiklerimizle verdiğimiz mücadele çok önemli bir mücadele. Burada yerli ve milli olan savunma sistemlerimizle birlikte kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. Şu anda diğer zamanlardan bizi ayıran özelliklerimiz bunlar. Kandil'de de biz, terörle, terörün uzantılarıyla her platformda mücadelemizi en yoğun şekilde sürdüreceğiz. 2 şey yapıyoruz. Birincisi, dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz. İkincisi ise uzantılarıyla birlikte burada hukukun önünde mücadele ediyoruz. Bu iki konuda çok önemli ve birbiriyle eş zamanlı yürütülmesi gereken mücadelelerdir" diye konuştu.

"Terörün varlığından rahatsızlık duymayanlar neden bu ülkede siyaset yapıyor?"

Terörün varlığından rahatsız olmayanları ve terörle mücadeleye muhalefet edenleri sert bir dille eleştiren Çiğdem Karaaslan, "Zamanında sırtlarını dayağını ifade edenlerle işbirliği yapanların, bugün bizim Afrin'de 'Neden biz varız?' diyenlerin orada etkisiz hale getirdiğimiz 4 bin 300'den fazla teröristin, 'Orada ne işi vardı?' sorusunu kendilerine sormalarını bekliyorum. Eğer onu sormuyorlarsa, binlerce kargo uçağı ve binlerce mühimmatın neden bizim sınırlarımızın hemen yanı başına yığıldığını kendilerine sormalarını bekliyorum. Eğer bu soruları kendilerine sormuyorlar sa, Türkiye'de neden siyaset yaptıklarını kendilerine sormalarını bekliyorum. Terörün varlığından rahatsızlık duymayanların, onların yok edilmesi üzerinden mücadeleye girenleri sorgulamanın tercih edildiği bir bakış açısının Türkiye siyasetine ne kazandıracağını ve neden bu ülkede siyaset yapılacağını ben merak ediyorum. O yüzden her konuda samimi olmak lazım. Biz, terörle mücadelede büyük bir samimiyet içerisindeyiz. Her neden beslenirse beslensin, kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın, gerek sınırlarımızın içerisinde gerek ötesinde gerekse farklı coğrafyalarda acı çeken mazlumlara uzanan yardım ellinin adıdır bugün, 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'"şeklinde konuştu.

Çiğdem Karaaslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin, kendi iç dünyasında bu kadar önemli meseleleri yaşarken, dünya meseleleriyle hala bu kadar ilgili olabilmek, dünyayı Kudüs gibi meselelerde tüm İslam dünyasını 2. kez İstanbul'da toplaması, dünyaya bu anlamda büyük ve güçlü mesajların verilmesi önemlidir. Eskiden fikri sorulunca gelen, fikri söylenince de çok önemsenmeyen bir Türkiye'den, bugün masanın başında oturan, yeri geldiğinde fikrini hiç kimseden çekinmeden gözlerinin içine baka baka 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade eden, yeri geldiğinde de yumruğunu masaya vurup o masadan kalkabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Biz, işte bütün bu hainlerle mücadele ederken bu kadar büyük bir özgüven geliştirdik. Öldürmeyen Allah bizi güçlendirdi. O yüzden her badireden güçlenerek bu günlere geldik. İnanıyoruz ki 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Çünkü eski tecrübeler bizi daha güçlü kıldı."

Toplantının sonunda Çiğdem Karaaslan ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN