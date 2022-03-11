Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken (30), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA (DHA) - BURSA'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken (30), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da önceki gece, evinin bulunduğu sitenin yakınındaki Yargı Park'ta ölü bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in cenazesi, görev yaptığı adliyede düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Bayrakçeken için Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Cenazede Bayrakçeken'ın ailesinin üzgün olduğu gözlendi. Bayrakçeken'in cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.

BURSA'YA 4 YIL ÖNCE ATANDI

Çiğdem Bayrakçeken'in, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem Bayrakçeken'in ölümünden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.


Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Çiğdem hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Türk Bayrağı, Karahisar, Yargı, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title