Çiğdem Akdemir kimdir? Çiğdem Akdemir kaç yaşında, nereli? Çiğdem Akdemir hayatı ve biyografisi

KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir kimdir? Çiğdem Akdemir kaç yaşında, nereli? Çiğdem Akdemir hayatı ve biyografisi

İşte KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir hakkında merak edilenler...

ÇİGDEM AKDEMİR KİMDİR?

1985 senesinde dünyaya gelen Çiğdem Akdemir İstanbul doğumludur ve doğma büyüme İstanbulludur.Çiğdem Akdemir üniversite eğitimini Okan Üniversitesinde alan ve üst düzeyde bitiren Çiğdem Akdemir ayrıca İngilizceyi'de çok iyi derecede kullanmaktadır.

Çeşitli yerlerde staj yaparak medya sektörüne atılan Akdemir, suculuk kariyerine başlamadan önceden iyi bir eğitim almıştır.

Kısa süre içinde birçok görevi alan ve haber spikerliği, seslendirme yapan Çiğdem Akdemir ilk olarak Akşam haberlerini ardından gece haberlerini sunmuştur. Bengü Türk televizyon ekranlarında sunuculuk kariyerine devam eden Akdemir, samimi sunumuyla ilk tercih edilen haber sunucularından biridir.

Çiğdem Akdemir gerçek yaşı kaçtır?

1985 senesinde doğan Çiğdem Akdemir'in asıl yaşı 31'dir. Sunucunun en merak edilen bilgisi ise Çiğdem Akdemir evli mi çocukları var mı sorusudur. Bu konuyla ilgili ise Google üzerinden hiç bir net bilgi yer almamaktadır.

Hem iş dünyasında hem siyaset dünyasında çok önemli röportajlar yapan Çiğdem Akdemir başarılarla dolu kariyerine uzun süredir BengüTürk TV ekranında devam etmektedir. Kendisiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe blog sitemizde yer vermeye devam edeceğiz. Sizde Çiğdem Akdemir sunuculuğu hakkında aşağıda bulunan yorum bölümünden yorumlarınızı yapabilirsiniz.