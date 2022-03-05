Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.

Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

AA - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title