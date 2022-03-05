Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı
AA - Güncel
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Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.
Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.