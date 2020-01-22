Çığ tehlikesine rağmen yolları açmak için büyük çaba sarf ediyorlar

22.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:08

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesine rağmen gece gündüz karla mücadele ediyor.

Kentte kışın en çetin geçtiği, yolunun sürekli kapanması nedeniyle "9. gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek dağların yamaçlarından geçen yolun açık tutulması için gece gündüz mesai yapıyor.

Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 22 personel ve 11 iş makinesiyle çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığ nedeniyle tehlike yaşıyor.

Yüksek dağların eteklerinden geçen yolun ulaşıma kapanmaması, vatandaşların mağdur olamaması için uğraş veren ekipler, sis ve tipinin etkili olduğu zamanlarda zor şartlar altında görev yapıyor.

"Büyük tehlikeler atlatıyoruz"

Karayolları Ekip Şefi Faruk Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 24 saat çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yolun kapanmaması için ekiplerin sürekli hazır bekletildiğini anlatan Çeliker, "Burada karla mücadelenin ötesinde daha çok çığ ve tipiyle mücadele ediyoruz. Çok zorlu bir coğrafyada çalışıyoruz. Türkiye'de kar ve tipinin en çok etkili olduğu yerlerden biri burası. Ekiplerimiz birçok kez çığ altında kaldı. Büyük tehlikeler atlatıyoruz. Uçuruma düşen arkadaşlarımız oldu. Yoğun çalıştığımız için arkadaşlarımız bazen uzun süre ailelerini göremiyorlar." diye konuştu.

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına da koştuklarını belirten Çeliker, "Bu bölgede sürekli tipi ve buzlanma oluyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar mahsur kalıyor. Bazen gece yarısı onları kurtarmak için çalışıyoruz. Bu hizmetimizden vatandaşlarımız da memnun kalıyor." dedi.

İş makinesi operatörü Bahattin Acar da yılın 7 ayını, Van-Bahçesaray yolunda karla mücadeleyle geçirdiğini ifade ederek, "En çok çığ ve tipi işimizi zorlaştırıyor. Temizlediğimiz yol bir süre sonra tekrar kapanıyor. Tehlikeye rağmen yolu sürekli açık tutuyoruz. Bazen bir ay ailemizi göremiyoruz. İnsanların mağdur olmaması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA