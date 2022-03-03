Tunceli'de çığ tehlikesi nedeni ile yol ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Tunceli'de çığ tehlikesi nedeni ile yol ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de çığ tehlikesi nedeni ile yol ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunun güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları duyuruldu. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tunceli, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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