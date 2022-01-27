Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

ERZİNCAN (AA) - Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığı anımsatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Erzincan, kar, Güncel, Haber

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