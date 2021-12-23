Çığ tehlikesi nedeniyle kapanan Ovacık-Hozat kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Çığ tehlikesi nedeniyle kapanan Ovacık-Hozat kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ tehlikesi nedeniyle kapanan Ovacık-Hozat kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ovacık-Hozat kara yolunun yeniden açıldığı bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ovacık-Hozat kara yolunun yeniden açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce etkili olan yoğun kar yağışının bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Ovacık-Hozat kara yolunun, ekiplerin bölgedeki kar temizleme çalışmaları ve gerekli tedbirleri almasının ardından yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

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