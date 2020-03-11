Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır açılmayan yolda yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekibin, kar altında olan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede yoğun çalışmanın ardından yolu çift yönlü trafiğe açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA