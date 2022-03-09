Çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, çığ tehlikesi nedeni ile ulaşıma kapatıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, çığ tehlikesi nedeni ile ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerektiği belirtildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaoğlan, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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