Çiğ sütün satış fiyatından memnun olmayan üreticiler TMO'nun yem fiyatlarına müdahalesini bekliyor
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Çiğ sütün satış fiyatından memnun olmayan üreticiler TMO'nun yem fiyatlarına müdahalesini bekliyor

Çiğ sütün satış fiyatından memnun olmayan üreticiler TMO'nun yem fiyatlarına müdahalesini bekliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yem fiyatlarına ilişkin çalışmasıyla piyasada yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yem fiyatlarına ilişkin çalışmasıyla piyasada yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. TMO'nun müdahalesiyle yem fiyatları düşmezse açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatı üreticilerimizi zarar ettirir." dedi.

Keskin, AA muhabirine, Ulusal Süt Konseyinin 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 3,2 lira olarak belirlediğini anımsattı.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret eden Keskin, son bir yılda özellikle yem maliyetlerinde yaşanan artışın üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Keskin, üreticilerin çiğ süt fiyat önerilerinin litre başına 3,2 liradan daha yüksek olduğunun altını çizerek, "Açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatı üreticilerin beklentilerini karşılamadı. TMO'nun yem fiyatlarına ilişkin çalışmasıyla piyasada yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. TMO'nun müdahalesiyle fiyatlar düşmezse açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatı üreticilerimizi zarar ettirir." diye konuştu.

Çiğ süte litre başına verilen desteğin de düşürüldüğüne dikkati çeken Keskin, 30 kuruş olan litre başına çiğ süt desteğinin 20 kuruşa indirildiğini anlattı. Keskin, desteğin azaltılmasının da üreticileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Çiğ süt fiyatları belirlenirken daha hızlı karar alınacak

Keskin, çiğ süt tavsiye satış fiyatının bundan sonra üretici ve sanayicilerin Ulusal Süt Konseyinde bir araya gelerek belirleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce toplantılarda aldığımız çiğ süt fiyatı kararlarının Gıda Komitesi tarafından onaylanmasını bekliyorduk. Bu bize zaman kaybettiriyordu. Şimdi daha hızlı kararlar alabileceğiz. Bu da üreticimizin mağdur olmasını engelleyecek. Anlaşmazlık olduğu durumda ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bize hakemlik edecek."

Öte yandan, sütte yağ ve protein oranlarına göre satış fiyatının farklı olacağını belirten Keskin, "Çok kaliteli süt üreten üreticilerimiz var. Eskiden her süt için aynı tavsiye fiyatı baz alınıyordu. Şimdi kaliteli süt için daha yüksek satış fiyatı olacak. Bu durum üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Çiğ sütün satış fiyatından memnun olmayan üreticiler TMO'nun yem fiyatlarına müdahalesini bekliyor - Haberler Ekonomi
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