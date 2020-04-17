Çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün başlıyor TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmını, bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti. Bu zorlu süreçte de üreticinin ve yetiştiricilerin yanında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede toplam 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Tek seferde yatırılacak destek miktarları, 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon TL, 10 bin 994 yetiştiriciye ise 113 bin baş manda ve malak için 31 milyon TL şeklindedir."

Kaynak: DHA