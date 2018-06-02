Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi Tamamlandı

Giresun'da 3 yıldır uygulanan Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi'nin tamamlandığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen projenin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Faaliyet takvimine göre tedarik edilen tüm teknik cihaz ve ekipmanların proje paydaşları olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine tesliminin yapıldığını belirten Angın, "Projenin bütçesi 2 milyon 500 bin lira olup, temel amaç ilimizde çiğ sütün uygun koşullarda toplanarak kalitesinin artırılması ve marka değer oluşturularak üretimin teşvik edilmesidir." ifadesini kullandı.

Angın, sözleşme imzalanarak süt alımı yapılacak çiftçilerin belirlenmesi ve tankların aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin ton çiğ sütün hijyenik koşullarda toplanarak soğuk zincirde işleme tesislerine ulaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, 2016 yılında ilk etap süt soğutma tanklarının dağıtılması ve kullanılmasıyla birlikte 2017 yılında üreticilere ödenen çiğ süt desteklemesinde yüzde 50'lik bir artışın olduğunu aktardı.