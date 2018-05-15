Çiğ Süt Prim Destekleri Artırıldı
Fakıbaba, çiğ süt prim desteklerini yılın ilk 3 ayını kapsayacak şekilde sıcak süt için 3 kuruştan 5 kuruşa, soğuk süt için 6 kuruştan 10 kuruşa, örgütler aracılığıyla pazarlanan soğuk süt için 7 kuruştan 12 kuruşa çıkaracaklarını bildirdi.
Fakıbaba, çiğ süt prim desteklerini yılın ilk 3 ayını kapsayacak şekilde sıcak süt için 3 kuruştan 5 kuruşa, soğuk süt için 6 kuruştan 10 kuruşa, örgütler aracılığıyla pazarlanan soğuk süt için 7 kuruştan 12 kuruşa çıkaracaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com