Çiğ Süt Fiyatları Prim Desteğindeki Artış Üreticileri Sevindirdi

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, 2019 yılında çiğ süt prim desteğinin litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkacak olmasının üreticileri sevindirdiğini bildirdi.

SÜTÜB Başkanı Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılacak artışla 2019'dan itibaren çiğ süt litre fiyatının 1 lira 95 kuruşa yükseleceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından prim desteğindeki artış kararının süt üreticilerini mutlu ettiğini ifade eden Suiçmez, "Bu kararı çok yerinde buluyoruz. Litre başına 15 kuruşluk bir fark güzel artış. Bu kararın alınmasında katkıları olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Suiçmez, çiğ süt fiyatının artmasıyla üreticinin daha fazla para kazanacağını dile getirdi.

Alınan kararın üretimin artmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Suiçmez, şöyle devam etti:

"Çiğ süt fiyatlarında yapılan düzenleme üretim maliyetlerini düşürecek ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak. Süt fiyatlarının artması üreticimizi ve bizleri memnun etti. Bizler her şartta üretmeye devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Üreticiler olarak ne kadar iyi şartlarda üretim yaparsak vatandaşlarımız daha ucuza süt tüketir. Süt prim desteği 10 kuruştan 25 kuruşa yükseldi. 15 kuruşluk artış yeni yılla birlikte üreticilerimize ödenmeye başlayacak. Bakanlığımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA