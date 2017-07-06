Çiğ Süt Fiyatındaki Artış

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nde alınan kararla çiğ sütün litre fiyatına 0.9 kuruş zam geldiğini bildirdi.





Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan artışla çiğ sütün litre fiyatının 1 lira 21 kuruştan 1 lira 30 kuruşa yükseldiğini söyledi.





Uzun zaman sonra sütte yapılan artışın sevindirici olduğunu belirten Suiçmez, şöyle konuştu:



"Yapılan artışın istenen seviyede değil. Ancak yine de bir artış olması bizleri memnun etti. 0.9 kuruşluk artışla çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruşa yükseldi. Son yıllarda sütte üreticiler istediği artışları yaşayamadı. Biz üreticiler olarak üretmeye ve ülkeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizim isteğimiz artışların düzenli şekilde olması. Süt fiyatının değerinin altında kalmamasını istiyoruz."