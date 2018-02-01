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Çiğ Süt Fiyatı Üreticiye Çifte Sevinç Yaşatıyor

Ulusal Süt Konseyi'nin yeni düzenlemesiyle 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatı 1,40 liradan 1,53 liraya çıkarken, Güney Marmara'da arz talep dengesi üretici birlikleri firmalarla 1,63 liradan sözleşme imzalaması, üreticiye çifte sevinç yaşattı.

Çiğ Süt Fiyatı Üreticiye Çifte Sevinç Yaşatıyor

Ulusal Süt Konseyi'nin yeni düzenlemesiyle 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatı 1,40 liradan 1,53 liraya çıkarken, Güney Marmara'da arz talep dengesi üretici birlikleri firmalarla 1,63 liradan sözleşme imzalaması, üreticiye çifte sevinç yaşattı.

Kaynak: Dunya.com

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