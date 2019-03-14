Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

Kaynak: Dunya.com

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