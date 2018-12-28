Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Bu Akşam Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira destekleme ödemesine bu akşam başlıyoruz." dedi.

Burdur'da esnaf ziyaretinde bulunan Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, üniversite ve sanayi iş birliğini önemsediklerini belirterek, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Süt üreticilerini küstürmemeleri gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, destekleri 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardıklarını söyledi.

Bunun ocak, şubat ve mart ayları için geçerli olduğunu anlatan Pakdemirli, "41 ilimizdeki hayvancılık yatırımlarına da yüzde 50 hibe desteğini devam ettiriyoruz. Kırsal kalkınmaya destek için de 50 hayvancılık projesine 37 milyon lira hibemiz var." diye konuştu.

Atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım arazisinin işlenmesiyle 13 milyar liralık gelir artışının sağlanacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarımsal desteklerimiz 2018'de toplamda 14,5 milyardan, 2019'da da 16,1 milyar liraya çıkıyor. Bunu en iyi şekilde dağıtmaya gayret göstereceğiz. Desteklerin hepsine yeniden çalışıyoruz. Destekler konusunda kitleyi tamamen memnun etmek mümkün değil. Bazı müjdeleri buradan açıklamak istiyorum. Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız. Bu da hayvan başına ortalam 250 lira. 2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira destekleme ödemesine bu akşam başlıyoruz."

Pakdemirli, "2018 Eylül-Ekim-Kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği, 15 kuruşa çıkardık. Bunun ödenmesiyle ilgili desteklere önümüzdeki hafta başlıyor olacağız. Bekleyen hayvanların kesim işlemlerine Burdur ve Türkiye özelinde başlayacağız. Burdur'da bir hafta içinde kesimlere başlıyoruz. Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA