Çiğ süt desteği ödeme uygulamasında fatura düzenlemesine gidildi
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Çiğ süt desteği ödeme uygulamasında fatura düzenlemesine gidildi

Çiğ süt desteği ödeme uygulamasında fatura düzenlemesine gidildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Satışı 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilen çiğ sütlerin fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, müstahsil makbuzu, e-müstahsil makbuzu ile tedarik sözleşmelerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) girişi birbirleriyle ilişkilendirilerek yapılacak.

Satışı 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilen çiğ sütlerin fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, müstahsil makbuzu, e-müstahsil makbuzu ile tedarik sözleşmelerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) girişi birbirleriyle ilişkilendirilerek yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, çiğ süt alım satım sözleşmesinin onaylı bir örneği, üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilecek. Sözleşme bilgileri, bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından BSKS'ye kaydedilecek.

1 Temmuz'dan itibaren satışı yapılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu ile tedarik sözleşmeleri birbiriyle ilişkilendirilerek BSKS'ye girilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Çiğ süt desteği ödeme uygulamasında fatura düzenlemesine gidildi - Haberler Ekonomi
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