Çığ şehitlerine veda (2)
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Çığ şehitlerine veda (2)

Dua okunması Cenazelerin götürülmesi Acılı ailelerden görüntü Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

06.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:06
Çığ şehitlerine veda (2)

Dua okunması

Cenazelerin götürülmesi

Acılı ailelerden görüntü

Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda

- 'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çığ şehitlerine veda (2)
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