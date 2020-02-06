Çığ şehitlerine veda (1)
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Çığ şehitlerine veda (1)

Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü Cenazelerden görüntü Acılı ailelerden görüntü Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

06.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02
Çığ şehitlerine veda (1)

Cenazenin yapıldığı Filo Komutanlığı'ndan görüntü

Cenazelerden görüntü

Acılı ailelerden görüntü

Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda

VAN - 'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çığ şehitlerine veda (1)
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