: Çığ şehitlerine veda (1)

06.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02

Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü

Cenazelerden görüntü

Acılı ailelerden görüntü

Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda

VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (1)

Kaynak: AA

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