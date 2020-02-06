Çığ şehitlerine veda (1)
Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü Cenazelerden görüntü Acılı ailelerden görüntü Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
06.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02
Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü
Cenazelerden görüntü
Acılı ailelerden görüntü
Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda
VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (1)
Kaynak: AA