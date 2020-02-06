Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)
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Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlara, şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiye girişi ve namaz kılması Kılınan namazın ardından cenaze namazı kılınması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması Cami dılşındaki şehit yakınları...

06.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:01
Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

İçişleri Bakanı 'nun vatandaşlara, şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiye girişi ve namaz kılması

Kılınan namazın ardından cenaze namazı kılınması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması

Cami dılşındaki şehit yakınları ve vatandaşlar

Şehit cenazelerinin camiden çıkarılması

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sebebiyle şehit düşen güvenlik korucuları için Çatak ilçesinde cenaze töreni düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)
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