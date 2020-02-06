Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlara, şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiye girişi ve namaz kılması Kılınan namazın ardından cenaze namazı kılınması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması Cami dılşındaki şehit yakınları...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlara, şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiye girişi ve namaz kılması
Kılınan namazın ardından cenaze namazı kılınması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması
Cami dılşındaki şehit yakınları ve vatandaşlar
Şehit cenazelerinin camiden çıkarılması
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sebebiyle şehit düşen güvenlik korucuları için Çatak ilçesinde cenaze töreni düzenledi. (1)