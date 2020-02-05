Çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı
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Çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı

Trabzon-Bayburt kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı.

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:32
Çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı

Trabzon-Bayburt kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Bayburt kara yolu, saatlerinde etkili olan çığ nedeniyle Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı.

Bölgeye giden Karayollarına bağlı ekiplerinin çalışması sonucu kar kütlesinin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Çığ esnasında bölgede araç yoğunluğunun olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Kaynak: AA
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