Çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı
Trabzon-Bayburt kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı.
Trabzon-Bayburt kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Salmankaş Geçidi ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon-Bayburt kara yolu, sabah saatlerinde etkili olan çığ nedeniyle Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı.
Bölgeye giden Karayollarına bağlı ekiplerinin çalışması sonucu kar kütlesinin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Çığ esnasında bölgede araç yoğunluğunun olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.