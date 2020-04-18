Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor - Haberler
Bahçesaray, Van, Güncel

Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

18.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:25
Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yolunun sürekli kapanması nedeniyle adeta dünyayla bağlantısı kesilen ve halk arasında "9. gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray, son yılların en çetin kışını geride bıraktı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve yoğun kar nedeniyle karla kaplanan Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı havaların ısınmasına rağmen bazı bölgelerde 6 metreyi buluyor.

4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği yol, o günden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesinden dolayı kapalı tutuldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünün açılması için kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan yolda zorlu bir çalışma yürüten ekipler, 25 günde büyük bir kısmını kardan temizledi.

Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan da karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, yol durumu hakkında bilgi aldı.

"Kalıcı çözüm için çalışmalar devam ediyor"

Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 4-5 Şubat'ta 42 kişinin ölümüne neden olan çığ nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Çığ felaketinden bu yana Bahçesaray kara yolunun kapalı olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 gün önce ekipler bu yolda çalışma başlattı. Her gün 10 iş makinesi yolun her iki tarafında çalışma yürütüyor. Halen çalışma bitmedi. Pazartesiye kadar bu yolun ulaşıma açılarak Bahçesaray'ın Van'a bağlanmasını sağlamayı ümit ediyoruz. Bölgede hala çığların düştüğü bir mevsimi yaşıyoruz. Bu yolda bazı noktalar üç dört kez açılıyor. Bu nedenle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüz daha kalıcı bir çözüm için çalışma yürütüyor. Tek kalıcı bir yolu var, bu dağların tümününün baypas edilmesi. Bunun için de bir tünele ihtiyacımız var. Kalıcı çözüm için çalışmalar devam ediyor."

Karayolları 11. Bölge Müdürü Arslan da kapalı yolun her iki tarafında çalışma yürüttüklerini ve en kısa zamanda yolu ulaşıma açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Bilmez daha sonra karla mücadele ekibine tatlı ikram etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi Haberler
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Haberler
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz...
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Fahriye Evcen Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Türk Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:25:16. #1.14#
title