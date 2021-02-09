Çiğ köfteli kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiğ köfteli kutlama

09.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:02
Çiğ köfteli kutlama

Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk'le birlikte çifte kutlama yaptı.

Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk'le birlikte çifte kutlama yaptı. Cevizlibağ'daki bir çiğ köfte dükkanında Ömer Usta'yla buluşan ünlü çift, hem Safiye Soyman'ın yeni şarkısı "Şımart Beni"nin başarısını, hem de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Faik Öztürk'ün kendisi için hazırlattığı çiğ köfteden yapılmış pastanın mumlarını üfleyen Safiye Soyman, çiğ köfteye sıkılan sıvı tuzu "dezenfektan" sanınca komik anlar yaşandı.

SAFİYE'NİN OĞLUNU SIRTIMDA TAŞIDIM

Kutlamanın ardından muhabirlerle de sohbet eden çift, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarından da bahsetti. Soyman geçtiğimiz haftalarda Faik Öztürk'ün oğlunun düğününe katılmış ve onu öz evladından ayırt etmediğini söylemişti. Öztürk de Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'u kendi çocuğu gibi gördüğünü ifade ederek "Harun'u bir gün sırtımda bile taşıdım. Anne baba olmak için kan bağı gerekmez. Sevgi, bağı kan bağından daha değerlidir" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Barış Manço Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiğ köfteli kutlama - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:06:31. #1.14#
title