Çiğ Köfteli" Haraca 15 Yıl Hapis İstemi

Küçükçekmece'de M.İ.'nin işyerine, arkadaşı 'Önder' ile birlikte giden ve "Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur" diyerek ücretini ödemeden çiğ köfte yiyen şüpheli R.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli R.T.'nin "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer şüpheli Önder'in ise açık kimliği tespit edilemediği için dosyası ayrıldı. Şüpheli R.T. ise "Kimseyi gasp etmedim" şeklindeki savunması da iddianamede yer aldı.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, R.T. (24) ve açık kimliği tespit edilemeyen 'Önder', işyeri sahibi M.İ.'nin (32) çiğ köfte dükkanına gitti. Önder ve R.T., işyeri sahibi M.İ.'ye "Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur" diyerek tehdit etti ve bedelini ödemeden çiğ köfte yedi. M.İ. ise müşteri kaybı yaşamamak ve tatsızlık yaşanmaması amacıyla rızası olmaksızın bu şekilde bir kaç kez ücretsiz çiğ köfte vermek zorunda kaldı.



15 Mayıs 2017 günü R.T. ve Önder aynı iş yerine tekrar geldi ve iki ayran ve iki dürüm siparişi verdi. İş yeri sahibi M.İ., iki ayran ve iki dürümün ücretini istemesi üzerine her iki şüpheli yine 'Bize çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz keseriz" diyerek bağırmaya başladı. M.İ. de polis çağırdı, ancak R.T. ve Önder iş yerinden ayrıldı. Daha sonra R.T. tekrar dükkana geri geldi ve 'Dürümleri bize vereceksin, ben boş değilim" diyerek tekrar tehdit etmeye devam etti. Olayı duyan çevredeki esnaf da R.T.'yi yakalayarak darp etti. O sırada olay yerine tekrar geri gelen diğer şüpheli Önder de kaçtı.



ŞÜPHELİ R.T.: KİMSEYİ GASP ETMEDİM



Gözaltına alınan R.T. çıkarıldığı mahkemede şunları söyledi: "Olay gününden birkaç ay önce soyadını bilmediğim arkadaşım Önder isimli arkadaşımla çiğ köfte aldık, parasını arkadaşım verecekti. Ben arkadaydım Önder çiğ köfteyi aldı çıktı, biz ayrıldık. Daha sonra olay günü de Önder ile alkol almıştık. Tekrar çiğ köfte yemeğe gittik. Bana arkadaşımın borcu olduğunu söylediler. Ben de 'Ne borcu var?' dedim. M.İ. de Önder ağabeyinin borcu olmadığını söyledi. Ben de sinirlendim, bağırmaya başladım. Daha sonra çiğ köfteciye geri dönerek 15 TL parayı vermek istedim. Ancak M.İ. parayı almadı. Beni bahçeye çektiler, kafama sırtıma vurdular. Kimseyi gasp etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."



MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ



R.T. vücudundaki darp izlerini hakime gösterdi, hakim de şüpheli R.T.'nin vücudundaki izlerin sopa izi olduğunun anlaşıldığını tutanaklara geçirdi. R.T. savunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.



SAVCI 15 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ



İddianamede, şüpheli R.T.'nin, açık kimliği tespit edilemeyen diğer şüpheli ile birlikte şikayetçi M.İ.'nin işyerine gelip hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ederek yağma suçunu işlediği iddia edildi. Şüpheli R.T.'nin "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.



DİĞER ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI



Diğer şüphelinin ise açık kimliği tespit edilemediği için dosyası ayrıldı. İddianame kabul edilirse şüpheli R.T. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İstanbul