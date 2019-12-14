Çiğ köfteden zehirlenen öğrenciler taburcu oldu
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Çiğ köfteden zehirlenen öğrenciler taburcu oldu

BURDUR'da, yedikleri çiğ köfteden zehirlenerek hastanede tedaviye alınan öğrenciler taburcu edildi.

14.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:46
Çiğ köfteden zehirlenen öğrenciler taburcu oldu

BURDUR'da, yedikleri çiğ köfteden zehirlenerek hastanede tedaviye alınan öğrenciler taburcu edildi.

Merkeze bağlı Halıcılar Köyü'ndeki Halıcılar Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, dün öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra 'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrenciler, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini ve bu nedenle zehirlendiklerini belirtti.


Kaynak: DHA
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