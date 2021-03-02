Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (8)

GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER