Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (8)
02.03.2021 02:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 03:01
GÖZALTINA ALINDIAfyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Afyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER