Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (8)
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Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (8)

02.03.2021 02:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 03:01
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (8)

GÖZALTINA ALINDIAfyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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