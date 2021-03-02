Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
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Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)

02.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:36
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)

KARDEŞİ ÇİĞ KÖFTECİYE SALDIRDIAfyonkarahisar'da G.Ş.'nin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç'u küfrederek, darbettiği iş yerine akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.

KARDEŞİ ÇİĞ KÖFTECİYE SALDIRDI

Afyonkarahisar'da G.Ş.'nin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç'u küfrederek, darbettiği iş yerine akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan G.Ş.'nin kardeşi olduğu söylenen H.Ş., saat 22.00 sıralarında bir otomobille çiğ köfteciye geldi. Araçtan inen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı ancak kıramadı. Daha sonra kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.'yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önünde bulunan sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. İş yeri önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.'yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinde bulunan Bilal T.'ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın önce iş yerinin camına şişe fırlattığı, ardından kapıyı tekmelediği, sonrasında da sehpayı cama fırlatıp, kırdığı anlar yer aldı. Olay sırasında içerideki Bilal T.'nin "Ben ne yaptım ağabey. Benim ne suçum var" diye seslendiği duyulurken, camı kıran H.Ş.'nin küfürler etmesi de görüntülere yansıdı.


Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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