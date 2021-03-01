Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (6)

01.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:54
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (6)

VALİ ÇİÇEK: SALDIRGAN KİMLİKLERLE DE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZAfyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darbedilen iş Yılmaz Koç ile bir araya geldi.

VALİ ÇİÇEK: SALDIRGAN KİMLİKLERLE DE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darbedilen iş Yılmaz Koç ile bir araya geldi. Bir dinlenme tesisinde Yılmaz Koç ile sohbet eden Vali Çiçek, burada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Vali Çiçek, paylaşımında, "Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip 'geçmiş olsun' dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Mesut Özil Osman Özköylü Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:02:19. #1.14#
title