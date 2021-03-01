Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (4)
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Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (4)

01.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:58
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (4)

'ACISIZ DEDİĞİMİZ ÇİĞ KÖFTEDE HAFİF TATLI BİR ACI VARDIR'Afyonkarahisar'da çiğ köfte dükkanı çalışanı Yılmaz Koç'un darbedildiği olayın ardından işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin sahibi Abdulkadir Demirel, acılı ve acısız çiğ köfte arasındaki farkı anlattı.

'ACISIZ DEDİĞİMİZ ÇİĞ KÖFTEDE HAFİF TATLI BİR ACI VARDIR'

Afyonkarahisar'da çiğ köfte dükkanı çalışanı Yılmaz Koç'un darbedildiği olayın ardından işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin sahibi Abdulkadir Demirel, acılı ve acısız çiğ köfte arasındaki farkı anlattı. Abdulkadir Demirel, "Acısız dediğimiz çiğ köftemiz, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ürettiğimiz çiğ köfte bu; 15 yaşına kadar bütün çocukların yiyebileceği bir şey. Acılı ise biraz daha acıyı sevenler, herhangi bir sağlık problemi olmayanlar, mide, basur problemi olmayanlar için ürettiğimiz çiğ köfte. Acılı çiğ köftenin üzerinde acılı sos da var. Bu acılı çiğ köftenin üzerine bu acı sosu isteyen müşterilerimiz dahi vardı. Acısız dediğimiz çiğ köftede hafif tatlı bir acı vardır. Yediğinizde hissedersiniz, 1-2 dakika sonra o ağzınızdan acı gider. Ama burada vatandaş olay çıkarmak isteyince her türlü bahane bulunabiliyor" dedi.

'ÇOCUKLARA ÜRETTİĞİMİZ ÇİĞ KÖFTEYİ MAALESEF YİYEMEMİŞ'Olayın ardından sosyal medyada kendilerine yönelik eleştiriler de olduğunu aktaran Abdulkadir Demirel, "'Acısız köfte yerine acılı köfte vermişsiniz' diyenler oldu. Öyle bir şey yok. İlk ve ortaokul çocuklarına ürettiğimiz çiğ köfteyi arkadaş maalesef yiyememiş" diye konuştu.'ORADA OTURMASI YASAK'Olayın kısıtlama saatlerinde meydana geldiğini de hatırlatan Abdulkadir Demirel, şöyle konuştu:

"Orada oturması yasak. Ben Yılmaz'a da sordum. 'Ağabey durumunu görüyorsun, bunu nasıl engelleyeceksin, adam bu şekilde geldi beni dövdü, ben nasıl 'oturma' diyebilirim' dedi. Geldi zaten barut gibiydi, ne diyeceksin. Mecbur bir şey diyemedim, dükkanda yalnızım, zaten bir dürüm yiyecek, yesin gitsin' dedi."


Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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