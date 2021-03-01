ÇİĞ KÖFTECİYİ DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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ÇİĞ KÖFTECİYİ DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

01.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:49
ÇİĞ KÖFTECİYİ DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÇİĞ KÖFTECİYİ DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÇiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (3) GÖZALTINA ALINDIAfyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden G.Ş. gözaltına alındı.

ÇİĞ KÖFTECİYİ DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim (3)

 

GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.Ş.'yi gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

 

AFYONKARAHİSAR - DHA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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