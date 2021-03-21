ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI
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ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

21.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:51

BAYRAMPAŞA'da çiğ köfte dükkanında, bağış toplamak üzere tezgaha konulan sadaka kutusu, müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı.

BAYRAMPAŞA'da çiğ köfte dükkanında, bağış toplamak üzere tezgaha konulan sadaka kutusu, müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Şüpheli, çiğ köfte dükkanın önünden geçerken, içerde kimsenin olmadığını gördü. İçeri giren şüpheli daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla işyerinden ayrıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 3 saat sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığı fark eden işyeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde kutunun çalındığını gördü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çiğ köfteci dükkanında yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeri giren cerrahi maskeli şüphelinin sağına ve soluna baktığı, daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusuna almaya çalıştığı, bu esnada gelen bir ses üzerine tezgahtan uzaklaştığı görülüyor. Kısa bir süre sonra yeniden sadaka kutusuna yönlen şüpheli sadaka kutusunu alıp, koşar adımlarla işyerinden çıktığı güvenlik kamerasına yansıyor.

ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI
ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI
ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI
ÇİĞ KÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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