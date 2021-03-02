Çiğ köftecideki darp ve saldırıyla ilgili gözaltındaki 4 şüpheli adliyede (2)
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Çiğ köftecideki darp ve saldırıyla ilgili gözaltındaki 4 şüpheli adliyede (2)

02.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:40
Çiğ köftecideki darp ve saldırıyla ilgili gözaltındaki 4 şüpheli adliyede (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u yumruklayıp darbeden Gurur Şenel ile bu olayın ardından çiğ köfteci dükkanına saldıran kardeşi Hüseyin Şenel ve 2 yakınının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u yumruklayıp darbeden Gurur Şenel ile bu olayın ardından çiğ köfteci dükkanına saldıran kardeşi Hüseyin Şenel ve 2 yakınının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesi sonrasında B.B. ve D.B. kardeşler serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ ÇİÇEK DE DUYURDU

Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşlerin çıkarıldıkları mahkemede tutuklandıklarını sosyal medyadan duyuran Vali Gökmen Çiçek, paylaşımında, "İlimizde bir iş yerinde yaşanan maalesef vicdanları yaralayan bir gencimizin saldırıya uğradığı ve ardından kardeşinin karıştığı iş yerine zarar verme olayıyla ilgili olarak iki zanlı dün gözaltına alınmışlardı. Bugün her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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